SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le Segreterie Nazionali Ft Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale nazionale del settore igiene ambientale per l’intera giornata o turno di lavoro del 30 giugno.

Picenambiente spa comunica che i servizi, tra cui l’Ecosportello attivo nel Municipio di viale De Gasperi di San Benedetto, potrebbero non essere garantiti come in tutta la Riviera.

Saranno garantiti solo ed esclusivamente i servizi essenziali, nel rispetto della Legge 146/90.

