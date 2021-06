GROTTAMMARE – Si è tenuta online la diciassettesima puntata della rubrica dell’Artistic Picenum che, questa volta, ha avuto come ospite la maestra Paola Sguerrini, in arte Najma Asani.

Apprezzata e competente conoscitrice di della coreografia orientale, la Asani ha raccontato il suo amore per la danza, i suoi innumerevoli viaggi e il modo in cui il confronto con culture differenti le è stato di ispirazione in diverse occasioni.

Insegnante di letteratura classica, la maestra ha festeggiato quest’anno i 25 anni di attività dedicata alla danza orientale: nel 2004 ha fondato il Centro Asani prima accademia regionale specializzata.

Allieva di Zaza Hassan nella sua brillante carriera è stata protagonista di prestigiose commedie musical, collaborando con illustri danzatori di fama internazionale del calibro di: Oscar Flores, Wael Mansour, El Hadi Sharifa e Mohamed El Hosseny.

L’intervista è stata curata come sempre da Elisabetta Massacci e Giuseppe Cameli, sotto l’attenta regia di Marco Meconi ed il coordinamento di Cristiano Sguerrini.

Non nascondono la propria soddisfazione i membri dello staff dell’Artistic Picenum per un’iniziativa che, nata come scommessa digital durante il periodo più acuto della pandemia, ci accompagnerà per tutta l’estate affiancata dai primi eventi live associativi.

In particolare sabato 10 luglio ci sarà il debutto live nell’Arena Sisto V di Grottammare dove verrà portato in scena lo show: “Dialetti d’Estate”.

L’evento sarà un omaggio al folklore nella serata del patrono San Paterniano e vedrà la partecipazione dell’affermata compagnia amatoriale: “Quinta Dimensione”, diretta dal regista Lorenzo Roscioli.

Di seguito il link della diciassettesima puntata di Picenum Talk: https://www.youtube.com/watch?v=GyEXvsmquv4

