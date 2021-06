Nuova puntata della trasmissione dedicata ad attualità, cultura, politica, società, sport e molto altro. Ospite Maria Vittoria Cocciolo, ginnasta in forza alla World Sporting Academy, con cui da qualche anno disputa il Campionato di Serie A1. Per lei anche diverse gare internazionali in maglia azzurra

Segui qui su rivieraoggi.it la nuova trasmissione della nostra web tv. “Punto. E a capo” è un format che parla di politica, cultura, società e attualità del territorio.

Nuova puntata giovedì 1 luglio alle 18.30 con ospite Maria Vittoria Cocciolo, l’atleta di ginnastica artistica in forza alla World Sporting Academy di San Benedetto del Tronto, con cui da qualche anno disputa il Campionato di Serie A1 sotto l’attenta guida di Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni. Per lei anche diverse gare internazionali in maglia azzurra, come gli Europei Juniores a Berna nel 2016 e il Trofeo Città di Jesolo sempre nel 2016.

Maria Vittoria ha da poco conseguito la maturità al liceo scientifico sportivo, coronando così un altro traguardo. Insieme a lei abbiamo parlato di sport, scuola e progetti per il futuro. A intervistarla la moderatrice Lucia Franca Rozzi e la giornalista sportiva Marta Grima, che da anni segue la ginnastica artistica rivierasca.

