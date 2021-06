FERMO – Riportiamo e pubblichiamo un lungo comunicato, giunto in redazione il 28 giugno, dalla Questura di Fermo.

Un giovane nordafricano dedito alla commissione di reati contro il patrimonio con la “specializzazione” di furti di autovetture e su veicoli in sosta, in continuo movimento sul territorio fermano alla ricerca di mezzi, provvisoriamente lasciati incustoditi per pochi minuti dai legittimi proprietari, dei quali si impossessava per depredarli di ogni oggetto contenuto per poi abbandonarli principalmente a Fermo dove aveva il proprio domicilio, nei pressi di via Ciccolungo.

Ma non disdegnava neppure furti all’interno di borse o di oggetti lasciati temporaneamente incustoditi sulle spiagge dai residenti e turisti; tutto quello che poteva arraffare era utile per procurarsi il necessario per vivere e soprattutto per la dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Ma le Forze di polizia lo hanno braccato fino all’ultimo momento, senza lasciargli tregua costringendolo, alla fine, alla fuga prima che i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per i numerosi reati commessi diventassero definitivi e per lui si aprissero le porte del carcere.

Sono dello scorso mese di maggio le due denunce della Polizia di Stato nei suoi confronti per il furto di una autovettura ritrovata dalla proprietaria in via della Carriera e dell’appostamento della Squadra Mobile che ha consentito di denunciarlo per la ricettazione del mezzo e la denuncia per il furto aggravato su un veicolo parcheggiato nel centro di Fermo ma ancor più numerose sono anche le segnalazioni a suo carico dei militari dell’Arma dei Carabinieri che lo hanno incastrato anche per furti di e su auto.

Un pressing costante e senza sosta, che ha convinto il delinquente che l’unico modo per evitare conseguenze più gravi era quello di tornare nel Paese di origine.

Anche la misura di prevenzione dell’Avviso orale emessa nei suo confronti dal Questore di Fermo ha accelerato la sua decisione perché lo ha sottoposto a controlli più stringenti che hanno reso più difficile la possibilità di delinquere; da ultimo una misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria per frenare la sua carriera di malvivente lo ha definitivamente convinto che nel nostro territorio non poteva avere più vita facile.

E dopo l’ultimo reato e la conseguente denuncia per furto l’aria per lui si era fatta pesante ed è partito.

Nell’abitazione dove era domiciliato si era fatto notare per comportamenti incompatibili con il quieto vivere dei condòmini, urlando senza motivo, provocando rumori notturni quando tornava dalle sue scorribande e rubando tutto ciò di cui poteva fare incetta.

È di pochi giorni fa la denuncia presentata in Questura dal suo padrone di casa che ha segnalato la scomparsa di alcune banconote di un altro paese che conservava in uno dei suoi appartamenti del palazzo. Dopo la denuncia, gli operatori della Polizia di Stato, in base alla dinamica degli eventi ed alle dichiarazioni riportate nella denuncia, hanno focalizzato le indagini sul noto delinquente seriale ed in base agli elementi di prova raccolti lo hanno, ancora una volta, segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’ennesimo reato predatorio.

Tuttavia, malgrado le ricerche del soggetto, quest’ultimo sembrava scomparso. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che lo straniero, senza più via di scampo, la scorsa settimana ha deciso di prendere un aereo per tornare nel suo Paese dal quale, considerato il cursus delinquenziale che si è creato in Italia, non potrà più legittimamente tornare.

Nel fine settimana appena trascorso sono proseguiti i controlli interforze disposti dal Questore di Fermo sul litorale.

Verifiche ad ampio raggio che hanno interessato tutti i Comuni della costa attraverso il presidio del territorio da parte delle pattuglie della Polizia di Stato, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da operatori delle Polizie Locali.

Più di 200 le persone identificate, oltre 100 i veicoli sottoposti ad accertamenti amministrativi che hanno portato ad elevare 15 sanzioni per violazioni al Codice della strada nei confronti dei conducenti.

Numerosi i posti di controllo delle forze impegnate ed ancor più le verifiche nelle aree di incontro e di svago quali piazze e parchi e nei pressi delle stazioni ferroviarie di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

Circa 40 le attività commerciali controllate nei due giorni di attività straordinarie interforze senza rilevare infrazioni al divieto di assembramento.

Nel corso delle verifiche, l’unità cinofila della Guardia di Finanza ha segnalato un giovane fermano il quale è stato trovato in possesso di una dose per uso personale di sostanza stupefacente che è stata sequestrata mentre il giovane è stato segnalato alla Prefettura.

La presenza delle numerose pattuglie delle Forze di polizia sul territorio ha garantito la sicurezza di residenti e soggiornanti fungendo da deterrente per la commissione di reati.

Tra questi, quello tentato segnalato da un automobilista in transito a Porto Sant’Elpidio il quale aveva udito un rumore sul fianco della vettura; dopo essersi fermato è stato raggiunto a piedi da un giovane il quale, con accento campano, ha tentato di imbrogliarlo con la ormai nota truffa dello specchietto. Il conducente della vettura ha allora chiamato il 112 che ha assicurato l’immediato intervento della Volante ma ancor più repentino è stato l’allontanamento del truffatore dal luogo, che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Sempre con riferimento alla circolazione stradale, a causa della elevata presenza di persone sulla costa, numerosi sono stati gli interventi per incidenti stradali di lieve entità che hanno determinato chiamate di soccorso alla Sala Operativa della Questura, ma la maggior parte dei quali si sono risolti attraverso la compilazione dei “moduli di constatazione amichevole”.

Nessun modulo è stato, invece, possibile per il sinistro stradale avvenuto poco dopo le due di questa notte allorquando la Volante, a Porto Sant’Elpidio in via Mazzini, ha deciso di controllare una vettura che stava procedendo ad elevata velocità. Malgrado l’utilizzo dei dispositivi di segnalazione di emergenza della Volante, il veicolo inseguito ha accelerato ulteriormente l’andatura spegnendo addirittura i fari per tentare di non essere raggiunto, ma dopo un’ennesima manovra “azzardata” è andato a sbattere contro un cancello in via Trieste.

Dalla auto incidentata e non più marciante è uscito un giovane che fuggendo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il veicolo è stato affidato ad una depositeria autorizzata e il proprietario, un quasi sessantenne della zona, questa mattina si è recato in Questura presso la quale ha dichiarato che la vettura era in uso ad un familiare; nei confronti del proprietario sono state elevate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e sono ancora in corso le ricerche dello spericolato conducente notturno ormai identificato.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.