SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la diffusione via web, il documentario “Dirò del Rodi”, realizzato per conto dell’Amministrazione comunale dai registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia in occasione dei 50 anni dalla sciagura del motopesca avvenuta il 23 dicembre 1970, approda sui canali televisivi nazionali.

Grazie anche all’apporto della Fondazione “Libero Bizzarri”, che ha collaborato con il Comune per organizzare il cartellone delle iniziative commemorative, il lavoro realizzato da Cagnetti e Impiglia andrà in onda su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre) venerdì 2 luglio alle ore 21.40. Sono inoltre previste repliche sabato 3 luglio alle ore 10, domenica 4 alle ore 7 e alle ore 23.40, giovedì 8 luglio alle ore 17.40.

“Voglio ricordare l’apporto dato da Sebastiano Somma, che ha prestato la sua voce al racconto per immagini imperniato in gran parte sull’opera del compianto fotocinereporter Alfredo Giammarini, e dalle illustrazioni animate di Carola Pignati – dice in proposito l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieridice in proposito l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – Avremo un’altra occasione importante per far conoscere questo splendido lavoro il 9 luglio, quando “Dirò del Rodi” sarà presentato nel corso del secondo appuntamento di “Movie Star”, tre serate di un progetto proposto da Fondazione Marche Cultura che avranno come filo conduttore la rappresentazione nel cinema e nel documentario della nostra città”.

