SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono i lavori per la posa dei cavi di collegamento dell’impianto comunale di videosorveglianza in Riviera.

La Polizia Municipale di San Benedetto ha disposto fino al 30 giugno l’istituzione di un senso unico alternato tramite movieri all’incrocio tra piazza San Filippo Neri e la Statale Adriatica. Viene altresì istituito un divieto di sosta per un tratto di via D’Annunzio all’intersezione con piazza San Filippo Neri.

Inoltre, nei giorni 1 e 2 luglio è prevista l’istituzione di senso unico alternato, sempre tramite movieri, in via Torino (Salaria) all’intersezione con via Val Cuvia.

