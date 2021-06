SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel primo pomeriggio del 26 giugno in Riviera.

A San Benedetto, sulla rotonda vicino all’ex Ballarin, incidente stradale, secondo le prime indiscrezioni tra auto e bici per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale.

Sul posto 118 e pompieri per i soccorsi. Seguiranno aggiornamenti.

