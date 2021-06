di Lorenzo Ficcadenti

GROTTAMMARE – L’associazione policulturale grottammarese Artistic Picenum introduce due novità social: #GrottammareChef e #GrottammareLoveClic. Con la prima l’associazione vuole rendere omaggio alla passione per il mondo culinario dei nostri concittadini, anche di quelli più restii all’ apparire, che abbiano la capacità di proporre soluzioni gastronomiche legate al nostro territorio; non solo semplici ricette ma l’attenzione andrà al prodotto, alla ricerca del gusto, all’ estetica nella presentazione ed alla storia che ha ispirato la creazione. Le pietanze pervenute, verranno visionate dal testimonial marchigiano Lino Gerardis, che metterà al servizio la sua grande esperienza nel mondo della ristorazione, al fine di valutare un video talent cooking, editato in una puntata special del Picenum talk, la fortunata rubrica digitale dell’ Artistic Picenum.