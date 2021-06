CUPRA MARITTIMA – Giornata difficile per la circolazione stradale, quella del 25 giugno.

Tra Cupra Marittima e la Valmenocchia segnalati tre incidenti.

Nella località cuprense sono rimaste ferite una ragazzina e una donna a distanza di poche ore, rimaste coinvolte in dei sinistri in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Sul posto 118 e pompieri per i soccorsi e l’assistenza. Per la donna è stato necessario il trasporto al Torrette di Ancona in eliambulanza.

Sulla Valmenocchia sono giunti pompieri e personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, dinamica in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

