ANCONA – Ennesimo week end denso di soddisfazioni per la Collection Atletica Sambenedettese. Sabato 19 giugno, presso il Campo Scuola Italo Conti di Ancona, la compagine Orange si è aggiudicato il Trofeo Memorial Franco Consoli, risultando la società che ha ottenuto il maggiore punteggio sommando le prestazioni ottenute nella categoria Ragazzi/e e Cadetti/e nella disciplina del Salto in Alto.

La vittoria è stata conseguita grazie ad una prova corale che ha visto anche alcune performances importanti quali ad esempio la vittoria di Elena Marchionni nella categoria Ragazze con la misura di 1,40, gara che ha visto piazzarsi in quarta posizione Giorgia Capecci con 1,25 con il suo nuovo personal best e sesta Giorgia Mensietti con 1,20 che eguaglia il suo record personale.

Nella categoria Cadette terzo posto per Beatrice Brutti con la misura di 1,35 e nona Sofia Filioni che salta 120, entrambe al proprio personal best. A livello maschile, nella categoria Cadetti, ottimo terzo posto di Mattia Alesiani che si migliora con 1,53 con il compagno di allenamenti Davide Domenichetti che giunge quinto con 1,40.

Buone notizie, ancora una volta, dal mezzofondo con protagonista Samuele Mattioli che continua a mietere record sociali : stavolta ha abbassato di oltre 10 secondi quello dei 3000 Allievi correndo in 9’24”44, cancellando il precedente primato del 2019 di Leo Splendiani che lo deteneva con 9’35”55.

Ennesimo record sociale siglato dal cadetto Leonardo Chiappini che giunge terzo nei 600 metri con il nuovo primato di 1’31”97 che cancella il precedente di Loris Manojlovic di 1’32”52 ottenuto nel lontano 2013, gara nella quale si registrano anche le buone prestazioni di Lorenzo Pompei (1’34”03), Lorenzo Cameli (1’36”50) e Nicolò Curzi (1’46”22). Tra i ragazzi , sempre nella distanza dei 600 metri, si classifica al quinto posto Luca Gaetani con 1’44”09 e decimo Mattia Curzi che corre la distanza in 1’50”37.

Nella velocità, record personale per l’allievo per Lorenzo Ciarrocchi nei 200 metri con 25”23 mentre il cadetto Mattia Alesiani corre i 150 metri in 18”77 e tra le Cadette Elena Capocasa, nella medesima distanza, sigla il crono di 21”40, gara che ha visto cimentarsi anche Beatrice Brutti ( 21”51), Mirea Candellori ( 22”00) e Lorenza Prado ( 22”43 ).

Infine, nel settore degli ostacoli, tra le Ragazze esaltante vittoria nei 60 metri ad ostacoli di Elena Marchionni con il suo nuovo personal best di 10”22, gara nella quale si migliorano anche Giorgia Mensietti ( 11”62 ) ed Alice Pompei( 11”78), quest’ultima la migliore delle sambenedettesi nei 600 metri con 1’58”19

Tra i ragazzi si migliora nei 60 ad ostacoli Giovanni Capoferri che corre in 11”19.

La Collection Atletica Sambenedettese è inoltre giunta terza nella classifica generale del Memorial Serresidimostrando che, nonostante il passare degli anni e le generazioni che si susseguono, continua a ricoprire un ruolo da protagonista sul palcoscenico dell’Atletica Marchigiana.

