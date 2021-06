di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata di ieri, giovedì 24 giugno, è stato ritrovato un altro gattino abbandonato tra gli scogli del Molo Sud , soccorso da alcuni passanti e poi preso in cura dai volontari de “L’Amico Fedele . È il secondo in questi giorni, l’altro era intrappolato tra gli scogli ed era stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. È stato inoltre accertato che i gatti non appartengono alla colonia felina del molo , si ipotizza che sia stata la stessa persona ad abbandonarli entrambi.

“Il problema del randagismo felino è serio e capillare. Siamo oberati di telefonate in questo periodo di persone che trovano gatti in giro per la città. Noi sopperiamo alle mancanze istituzionali. Persino i comuni, i vigili del fuoco e l’Asur ci chiamano perché non sanno dove portare gli animali che trovano. Infatti uno dei problemi e delle carenze del nostro territorio è l’assenza di un gattile. Non esiste una struttura di accoglienza dove portare i gatti, in attesa di un’adozione. Difatti gli stalli e le cure avvengono nelle nostre personali abitazioni.