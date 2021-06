Dal 26 giugno al 2 luglio: il mercatino di antiquariato “L’Antico e le Palme”, le rappresentazioni in occasione del centenario della nascita del Papa di Grottammare Sisto V, “Fritto Misto” ad Ascoli Piceno e molto altro! Acquista Riviera Oggi Estate in edicola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mai abbiamo atteso così tanto il ritorno della bella stagione e ora finalmente ci siamo. Come ogni anno dal 1995, in edicola puoi trovare Riviera Oggi Estate, il settimanale di Riviera Oggi che ti aggiorna su tutte le attività che la nostra zona offre.

Tra gli eventi da non perdere nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio, il mercatino di antiquariato “L’Antico e le Palme”, le rappresentazioni in occasione del centenario della nascita del Papa di Grottammare Sisto V e “Fritto Misto” ad Ascoli Piceno, dove, oltre alle famose olive all’ascolana, potrete assaggiare i fritti di tutta Italia.

Non mancheranno cinema in giardino, presentazioni di libri, concerti e tour guidati al mercato del pesce. Lasciati ispirare da noi per non perdere nemmeno un battito di questa estate!

