SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà nei giorni di sabato 26 giugno dalle 9 alle 19 e domenica 27 giugno dalle 9 alle 13, presso il Centro Sportivo Sabatino D’Angelo la prima edizione del torneo di calcio giovanile “Sport in tour Riviera delle Palme” organizzato dalla SSD Sport in Tour e dall’AICS Lazio.

La manifestazione, che oltre a promuovere gli aspetti dello sport avrà risvolti importanti sotto il punto di vista delle presenze turistiche in città, vedrà la partecipazione di 24 formazioni, provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo e dalle Marche .

Giampaolo Morsa Presidente SSD Sport in Tour: “Gli obiettivi della manifestazione sono quelli di promuovere il ritorno alla normalità dopo un periodo veramente difficile, inoltre l’intenzione è quella di promuovere la bellissima Riviera delle Palme ai nostri tantissimi tesserati. Sono certo che trascorreremo un bel week end all’insegna dello sport e del divertimento insieme a tutte le famiglie dei nostri piccoli atleti. Ringrazio l’Assessore allo Sport Troli per aver voluto fortemente che la nostra organizzazione facesse tappa a San Benedetto del Tronto. Il prossimo anno potremo programmare meglio la stagione ed è nostra intenzione moltiplicare le presenze turistiche in un periodo di bassissima stagione, pensiamo a maggio”.

