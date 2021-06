Galassia Store intraprende una nuova collaborazione con l’azienda Duni Group, specializzata in allestimento tavola, confezionamento e soluzioni d’asporto per il settore Ho.re.ca. In Duni si forniscono concetti di accessori da tavola, confezioni fantasiose e soluzioni da asporto innovativi sia agli operatori professionali che ai consumatori. Tutto ciò che l’azienda offre è progettato per creare un “goodfoodmood” e rispecchia la sua specializzazione pluridecennale nei materiali e nel design ergonomico. I prodotti monouso Duni sono disponibili in più di 40 mercati in tutto il mondo. Duni è leader di mercato nell’Europa del Nord con oltre 2.500 dipendenti in 24 paesi. La sede amministrativa si trova a Malmö e le nostre unità produttive sono dislocate in Svezia, Germania, Polonia, Nuova Zelanda e Tailandia. L’azienda è quotata nel NASDAQ di Stoccolma. Duni aggiunge valore ovunque le persone preparino, servano e gustino alimenti e bevande.

Il punto vendita è in Via Enrico De Nicola, 20 a San Benedetto del Tronto. Per info: 0735 735473