SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si comunica che, nella settimana dal 28 giugno al 2 luglio, lo sportello Economato del Comune non sarà operativo per consentire la messa a regime delle nuove modalità di riscossione e pagamento in contanti e di riversamento delle somme in Tesoreria. E’ sempre possibile effettuare i pagamenti con Pos presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico situato al piano terra del Municipio”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 25 giugno.

