PORTO SAN GIORGIO – L’Adria Service Volley Angels Project batte 3-1 Pagliare e conquista il titolo territoriale Under 19. Con questa affermazione la società rossoblù mette a segno una clamorosa doppietta, visto che solo qualche giorno fa aveva conquistato anche il titolo territoriale Under 17, impreziosito dalla qualificazione anche alla finale regionale di questa categoria.

Un momento d’oro per il settore giovanile di Volley Angels Project, coordinato dal direttore tecnico Daniele Mario Capriotti, che sta raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto in un periodo nel quale la programmazione è stata particolarmente problematica a causa dell’emergenza sanitaria. Ed è da l’incredibile tour de force che ha portato parte del gruppo Under 17 a giocare 7 partite in 8 giorni, tutte a eliminazione diretta Al PalaRozzi di Villa Pigna l’Adria Service fatica a entrare in partita, subendo la battuta ficcante delle biancoverdi di coach Calvaresi che approcciano meglio all’incontro, riuscendo nella seconda metà del parziale ad allungare e a portarsi in vantaggio.

Il secondo set è quello che ha fatto da spartiacque del match. Dopo un lunghissimo testa a testa, Pagliare si fa rimontare, ma poi arriva a giocare un set ball (annullato dalle avversarie) prima di cedere 26-24. Gli altri due set sono caratterizzati da break importanti dell’Adria Service che mettono ben presto molto spazio tra loro e le pagliarane che non riescono più a rientrare in gara. L’esultanza di Gulino e compagne è più che giustificata per una doppietta che in casa Volley Angels Project non era mai capitata finora.

Questa la formazione dell’ Adria Service: Annunzi (L2), Beretti, Cappelletti, Caruso, Catalini, Ceravolo, Cicchitelli, Curi, De Angelis, Di Clemente (L1), Gennari, Gulino, Ragni, Valentini. All.: Capriotti- Ruggieri. Capitan Catalini e le sue adesso dovranno affrontare martedì 29 giugno in semifinale regionale la Lardini Filottrano cercando di strappare il pass per la finale.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.