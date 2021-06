GROTTAMMARE – Il Comune di Grottammare intende incaricare un revisore contabile indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa relativa al progetto ministeriale S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione) “Together”, la cui titolarità è in capo all’ente.

La selezione avverrà per soli titoli. Domande entro il 30 giugno.

L’invito è rivolto a professionisti revisori contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’interno o società di servizi o di revisione contabile. In questo caso, è necessario che la persona fisica preposta alla firma sia iscritta al registro tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società di servizi o di revisione.

Ulteriori requisiti di partecipazione e dettagli relativi all’incarico da svolgere (compenso, durata e sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune www.comune.grottammare.ap.it, dove è possibile scaricare anche il modulo per compilare la domanda di partecipazione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.