SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gradita esposizione in Riviera.

Tutti pronti per il primo appuntamento de “L’Antico e le Palme”, anno 2021, che finalmente torna ad animare il centro di San benedetto del Tronto.

Tre giorni all’insegna del divertimento e della bellezza nella Riviera delle Palme che accoglie la manifestazione dal 1994.

Da venerdì 25 a domenica 27 giugno torna la manifestazione sambenedettese di antiquariato e vintage che si conferma essere una delle rassegne più importanti e conosciute in Italia, divenuta negli anni un punto di riferimento per migliaia di appassionati di oggetti che fanno parte del nostro passato e delle nostre tradizioni.

Come sempre tutto si svolgerà in totale sicurezza anti-Covid: mascherine, disinfettante mani, segnaletica per il distanziamento sociale aiuteranno i visitatori a vivere il mercatino in completo relax.

Ingresso libero, orario dalle 17 alle 24 tutti i giorni.