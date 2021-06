In programma per domenica 27 giugno, l’iniziativa consisterà in una pedalata di circa 45 chilometri da Ascoli Piceno fino al centro di Grottammare passando per la via Salaria

GROTTAMMARE – Si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Grottammare la conferenza stampa indetta in occasione della ventiquattresima edizione della cicloturistica in Tandem dell’Unione ciechi.

Quest’anno l’evento, particolarmente atteso dopo la pausa forzata della pandemia, si terrà domenica 27 giugno e, come di consueto, consisterà in una pedalata di circa 45 chilometri da Ascoli Piceno fino al centro di Grottammare passando per la via Salaria.

Sfidando la canicola di questi giorni i 15 equipaggi iscritti vivranno una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’autonomia. Come con le altre edizioni parteciperanno equipaggi misti, con un guidatore vedente e un passeggero con deficit visivo.

Questa edizione è inoltre dedicata al socio UICI Andrea Fenni recentemente scomparso all’età di soli 21 anni, a lui l’Unione dedicherà anche una sala fisioterapica del centro di riabilitazione Officina dei Sensi.

All’evento collaborano tre comuni: Ascoli Piceno, Grottammare (che sostiene il progetto fin dalla sua prima edizione) e Colli del Tronto la cui sezione di Protezione Civile offrirà un brunch nella sosta intermedia del percorso.

Gigliola Chiappini, presidente UICI di Ascoli Piceno e Fermo, commenta così questa edizione: “Per noi la Tandem rappresenta un momento insostituibile di vita associativa con ragazzi che arrivano da tutte le Marche per unirsi agli equipaggi. Inoltre risulta essere un fondamentale strumento di sensibilizzazione sulla condizione dei non vedenti”.

Alle sue parole fanno eco le dichiarazioni del sindaco di Grottammare Enrico Piergallini che aggiunge: “Siamo legati all’iniziativa in modo profondo qui a Grottammare in quanto quest’ultima ha una radice ben radicata nella nostra città. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione che, tra le altre cose, ci ricorda quanto ancora c’è da fare per migliorare le condizioni degli invalidi”.

La partenza avrà luogo dalla sede dell’UICI provinciale, in via Copernico 8, ad Ascoli Piceno. Gli equipaggi pedaleranno fino a raggiungere piazza Kursaal a Grottammare dove si terrà la premiazione.

