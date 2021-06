SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “L’A.S Sambenedettese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Pietro Fusco. La società ringrazia il dirigente per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro”.

Così dal Club rossoblu, in una nota diffusa il 23 giugno.

