Appuntamento giovedì 24 giugno dalle ore 18, in Via Walter Frau 2, con ingresso Piazza Salvo d’Acquisto, San Benedetto del Tronto.

Prima la pizzeria Pomorilla a Cupra Marittima in centro, lungo la strada statale, poi La Pizzetta by Pomorilla sul lungomare. Adesso dopo quasi due anni si fa il bis, con un locale in posizione strategica, che si affaccia sulla Rotonda del lungomare di Porto d’Ascoli grazie all’ingresso in Piazza Salvo D’Acquisto. Un progetto che punta in alto e lontano.

“Quello in via Walter Frau a San Benedetto del Tronto è un nuovo punto vendita de “La Pizzetta by Pomorilla” – spiegano Ilde e Rita Spalvieri, imprenditrici locali che hanno deciso di appoggiare i giovani imprenditori del Gruppo Pomorilla – di cui siamo diventate le prime “franchisee”. Quello a Porto d’Ascoli rappresenta, in realtà, il primo punto effettivo del franchising del Gruppo Pomorilla, che nei prossimi anni vedrà la sua espansione in Italia e all’estero”.

Backstage

Il Gruppo Pomorilla, che oggi vede fra la compagine anche il Gruppo Marcozzi, nel 2017 ha rilevato la storica pizzeria al taglio Pomorilla e l’intento era chiaro: «Il nostro desiderio era quello di mettere a frutto la nostra esperienza in questo settore e utilizzare la pizzeria come un vero e proprio laboratorio, per sperimentare nuovi impasti e condimenti. Alla base c’era la volontà di caratterizzare la pizza con la stagionalità dei prodotti e la tradizione culinaria locale, senza snaturare però il concetto di gusto e leggerezza che la pizza ha».

Da questa ricerca nel 2019 prende vita “La Pizzetta by Pomorilla” con il primo punto vendita del Gruppo Pomorilla sul lungomare di Cupra Marittima. Questo il concetto che muove anche il nuovo punto vendita a Porto d’Ascoli, che rappresenta però in concreto la potenzialità del progetto di espandersi oltre confine: “Quest’anno abbiamo fatto il primo passo perché, nonostante le molte richieste di aprire altri punti vendita lungo la costa adriatica, vogliamo fare un passaggio in più dedicato al controllo diretto del prodotto prima di dare il via al franchising su larga scala. La qualità e la fedeltà ai valori che ci differenziano per noi resta determinante”.

L’idea vincente: smart & mix

Chi ha una certa età si ricorda della pizza che si mangiava allo chalet dopo il bagno al mare, mattina e pomeriggio: era quasi un must.

La Pizzetta supera questa esperienza già di per sé ricca di suggestione nella stagione estiva e va all’eccellenza del prodotto: buono da mangiare, bello da vedere, facile da gestire soprattutto per un pasto veloce. La sua misura è infatti frutto di un accurato studio di mercato.

“La giusta dimensione rende La Pizzetta un perfetto “easy food” – spiegano gli ideatori – che non risulta pesante e diventa la scelta azzeccata per un break della mattina, un pranzo veloce, una merenda per i bambini, un aperitivo con gli amici o una cena in compagnia”.

L’esperienza di consumo è stata anch’essa sottoposta a sperimentazioni, prima di definire il risultato finale: «La Pizzetta soddisfa chi ama provare più gusti o sapori nuovi. Inoltre, la dimensione di circa 18 cm di diametro permette di fare un mix di condimenti nella stessa pizzetta, e condividerla. È perfetta per i momenti conviviali con gli amici, di tutte le età!».

Il formato “smart”, il mix di gusti davvero particolari, uniti a una selezione ferrea degli ingredienti, hanno contribuito al successo del prodotto.

Di solito, nei weekend estivi, al punto vendita sul lungomare di Cupra Marittima non si trova mai un tavolo libero. La sfida è replicare questo successo a pochi chilometri di distanza.

La Pizzetta genera valore

Il Gruppo Pomorilla ha una visione imprenditoriale che genera valore per il territorio: “Stiamo cercando di mantenere il carattere etico del prodotto, accessibile a tutti, che traspare anche dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo. La pizza più costosa arriva a 3 euro ma è frutto di lunga lievitazione, ingredienti 100% made in Italy e a km zero, abbiamo un controllo serrato lungo tutta la filiera. Parliamo di ristorazione veloce ma di standard qualitativi molto alti”.

I punti vendita, inoltre, vengono gestiti con una forte attenzione all’impatto ambientale. “Essere in linea con quello che viene chiesto a livello globale dall’Agenda 2030 è un’istanza che deve coinvolgere e accomunare tutti, ad ogni livello. Come imprenditori – spiegano dal Gruppo Pomorilla – crediamo che sia determinante aderire in maniera piena e il segnale chiaro è quello di pensare i nostri punti vendita come luoghi completamente plastic free. Che cosa vuol dire? Abbandonare l’uso di contenitori o buste di plastica, bandire le bottiglie di plastica e dare un contributo in più alla sostenibilità ambientale. Un esempio può essere il progetto internazionale che abbiamo sposato e che dona una percentuale del ricavato per l’acqua in lattina, da destinare alla salvaguardia e alla preservazione dei mari e degli oceani. Ogni piccola azione fa la differenza, soprattutto quando è ripetuta e condivisa da molti”.

Il nuovo punto vendita a San Benedetto del Tronto

L’avventura – pianificatissima! – del Gruppo Pomorilla prosegue con l’inaugurazione del nuovo locale, giovedì 24 giugno, alla Rotonda di Porto d’Ascoli: «Si tratta di un ambiente informale, moderno che trasmette però calore e accoglienza. Quello che vogliamo è che ci si possa divertire, stare insieme in allegria e non rinunciare alle cose buone. Vi aspettiamo, alle ore 18, per assaggiare La Pizzetta!».

