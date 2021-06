Il progetto ha l’obiettivo principale di aumentare le conoscenze delle autorità locali per sviluppare mirate capacità di adattamento climatico nelle zone costiere. A settembre verrà presentato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e Clima

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con un seminario finale tenutosi ieri, 22 giugno 2021, all’Auditorium Comunale per iniziativa del personale dell’ufficio Europa, il Comune di San Benedetto del Tronto ha presentato il lavoro svolto in collaborazione con gli altri Enti locali nei 30 mesi di attività di Joint_SECAP (Programma Interreg Italia-Croazia) di cui il Comune di San Benedetto del Tronto è appunto partner.

Il progetto, nato dalla consapevolezza che i cambiamenti climatici sono una delle maggiori sfide mondiali della nostra epoca, ha l’obiettivo principale di aumentare le conoscenze delle autorità locali per sviluppare mirate capacità di adattamento climatico nelle zone costiere, per consentire loro di integrare le misure di adattamento climatico e adottare un approccio sovracomunale per migliorare le prestazioni di tali misure.

Hanno preso parte ai lavori i rappresentanti tecnici e politici del Comune di San Benedetto del Tronto e dei 3 Comuni della rete locale (Grottammare, Cupra Marittima e Monteprandone). Inoltre hanno partecipato i rappresentanti locali delle principali associazioni ambientaliste come Legambiente, Questione Natura e il Coordinamento “Fermiamo il consumo di suolo, rigeneriamo la città”. Hanno assistito all’evento anche i rappresentanti dell’AATO5 e del BIM.

Attraverso la collaborazione con i comuni di Grottammare, Cupra Marittima e Monteprandone, San Benedetto ha infatti potuto evidenziare come i rischi climatici e le relative vulnerabilità possano influenzare tutti gli aspetti della nostra società ed il progetto Joint_SECAP ha permesso di dimostrare che nella pianificazione di attività legate al settore ambientale e tecnologico, ma anche economico e sociale, va abbandonata la logica del piano a scala comunale per aspirare ad una dimensione territoriale più ampia scala.

Sergio Trevisani, responsabile dell’ufficio Europa e Project Manager di Joint_SECAP, ha moderato i lavori e ha presentato le prospettive di attuazione e strumenti di finanziamento a disposizione nei prossimi anni, ed in particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i Programmi Comunitari 2021/2027; Serena Sgariglia, collaboratrice del progetto, ha illustrato l’esperienza dei Comuni di Cupra Marittima, Grottammare, Monteprandone guidati in questa esperienza da San Benedetto del Tronto ed ha spiegato il percorso metodologico e risultati ottenuti.

Il risultato principale del progetto Joint_SECAP, che ha visto il Comune di San Benedetto, sotto la guida di UNICAM (Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno), collaborare con partner territoriali italiani e croati, è rappresentato dal PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e Clima che rappresenta un fondamentale documento e strumento di pianificazione energetica utile a definire strategicamente un quadro complessivo degli obiettivi da raggiungere entro il 2030. Il PAESC verrà presentato pubblicamente a settembre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.