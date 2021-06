GROTTAMARE/MONTALTO – In occasione delle Celebrazioni del quinto centenario della nascita di papa Sisto V, l’AMAT, assieme ai comuni e alla regione Marche, ed in collaborazione con l’associazione culturale Profili Artistici, portano in scena “Il pontificato e la morte di Sisto V”, dramma storico in cinque atti che parla del pontefice marchigiano.