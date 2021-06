SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grazie ad un’apposita ordinanza del comandante della Polizia Municipale sambenedettese, d’ora in avanti i clienti delle strutture ricettive del lungomare e zone limitrofe potranno lasciare la loro auto sugli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico delle merci per un massimo di 15 minuti per poter caricare o scaricare i bagagli.

Ad ogni struttura ricettiva di San Benedetto che ne farà richiesta saranno consegnati due pass identificativi che saranno utilizzati dai clienti per segnalare l’operazione che sta svolgendo insieme all’indicazione dell’orario di arrivo (disco orario o altro).

“Ringrazio il comandante Coccia che ha prontamente recepito un’esigenza fortemente avvertita dagli operatori turistici – dice l’assessore alle attività produttive Filippo Olivieri che ha seguito personalmente la questione – sono infatti diverse le strutture ricettive che non dispongono di idonee aree per consentire il carico e scarico dei bagagli e talvolta in passato sono state elevate contravvenzioni proprio in questa situazione. Con questo provvedimento andiamo a migliorare la nostra offerta turistica sin dal momento in cui il cliente arriva dinanzi alla struttura che lo ospiterà”.

