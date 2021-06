MARCHE – La Regione ha attivato il Sistema informativo APE Marche per gestire la certificazione energetica degli edifici e i controlli degli attestati di prestazione energetica. Realizzato in collaborazione con Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile), verrà presentato agli operatori di settore (associazioni di categorie, ordini e collegi professionali) nel corso di un webinar che si terrà venerdì 25 giugno alle ore 15. Sarà possibile seguire l’evento online collegandosi su https://attendee.gotowebinar.com/register/8049993434711998734.

“Abbiamo realizzato un nuovo portale per facilitare il lavoro dei professionisti coinvolti, con aggiornamenti calibrati al mutato quadro normativo e nuove funzionalità, come l’accessibilità consentita, oltre ai certificatori energetici, a notai e proprietari degli immobili – evidenzia il vice presidente Mirco Carloni – Avvia anche un sistema di accertamento e di controllo degli APE (Attestati di prestazione energetica), come previsto dalla normativa vigente, nonché il trasferimento automatico dei dati al Sistema informativo nazionale SIAPE che raccoglie gli APE degli edifici e delle unità immobiliari”.

Tante novità che agevoleranno la gestione degli Attestati: un documento informativo – sostanzialmente una “etichetta dell’edificio” – che permette di conoscere, in modo semplice e intuitivo, le prestazioni energetiche dell’immobile. A partire dalla quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La piattaforma per il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica, sviluppata da ENEA è già utilizzata da alcune Regioni italiane, tra cui figurano Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo (tramite le province) e Lazio.

