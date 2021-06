Una masterclass, appuntamento imperdibile per chi studia recitazione o intende iniziare a farlo, ma anche per chi vuole ammirare in cattedra un monumento del cinema e del teatro italiano

RIPATRANSONE – Nelle Marche arriva una delle stelle più brillanti del panorama artistico italiano e internazionale: Michele Placido. Un evento organizzato dall’AIFAS (Accademia internazionale di Cinema e Teatro) diretta da Marco Trionfante che, dunque, coinvolge un altro grande professionista nei suoi progetti didattici dopo Giancarlo Giannini e Michele Monetta.

Sabato prossimo a Ripatransone, nei giardini del Resort i Calanchi, appuntamento imperdibile, quindi, per chi studia recitazione o intende iniziare a farlo, ma anche per chi vuole ammirare in cattedra un monumento del cinema e del teatro italiano. Sarà una full immersion nell’ospitale struttura adagiata sulle colline di Ripatransone, tra tecniche di recitazione cinematografiche e teatrali, tra teoria e pratica, il tutto condito da consigli e aneddoti custoditi in un bagaglio d’esperienza unico ed infinito.

Per chi lo volesse, al termine della giornata, c’è la possibilità di cenare insieme a Michele Placido. La MasterClass è a numero chiuso. Per prenotare basta collegarsi al sito aifas.it e completare la registrazione, i posti sono limitati.

La collaborazione con Placido, oltre a confermare le Marche regione molto attiva nel settore dello spettacolo è motivo di orgoglio per AIFAS, che collabora con numerose realtà nazionali e lavora in molte regioni (è di pochi mesi fa l’accordo con l’Università di Teramo che porterà i corsi Dams a San Benedetto del Tronto e la partnership con l’Accademia d’Arte Drammatica di Cagliari STEEA).

“Questo accordo con Michele Placido ci riempie di orgoglio e rappresenta per la nostra accademia un’occasione per ripartire a tutto gas dopo il lungo stop imposto dalla pandemia – afferma Marco Trionfante, presidente dell’AIFAS – la nostra estate proseguirà con altri stage di grande spessore: 24, 25 e 26 luglio appuntamento con Michele Monetta, docente della prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico; infine il 6, 7 e 8 agosto, appuntamento con l’attore e regista teatrale Pasquale De Cristofaro. Insomma un’estate senza sosta, confidando in un nuovo anno accademico, al via a settembre, con tante persone coinvolte nella magica arte della recitazione cine-teatrale”.

COVID 19 – AIFAS organizza la Special Masterclass nel pieno e completo rispetto delle normative anti-Covid. Lo stage si svolgerà all’aperto e verrà assicurato il corretto distanziamento tra gli allievi.

