MONTEPRANDONE – Il Comune di Monteprandone informa che il centro estivo proseguirà anche nel periodo dal 2 al 13 agosto con due diversi turni uno al mattino (dalle 8.30 alle 13) e uno al pomeriggio (dalle 14.30 alle 19), presso la scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso.

Il Comune ricorda che l’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 4 anni (già compiuti al 31 maggio) e i 14 anni, per un numero massimo di 70 per turno. Il trasporto è a carico dell’utente.

È previsto il pagamento di un contributo per ciascun turno con Isee pari o inferiore a 25.000 euro: 1 figlio 20 euro, due figli 32 euro, tre figli 42 euro. Con Isee superiore a 25.000 euro, in caso di non presentazione di Isee o per i non residenti il contributo dovuto è pari a 40 euro per ciascun figlio (senza agevolazioni per il 2° e il 3° figlio).

La domanda, disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it , dovrà essere presentata via e-mail: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via Pec: comune.monteprandone@emarche.it entro il 23 luglio.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi.

