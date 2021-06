PORTO SAN GIORGIO – La Vpm Volley Angels Project raggiunge la finale regionale Under 17, centrando un risultato storico per la società del presidente Benigni. Mai finora, infatti, una squadra rossoblù era riuscita raggiungere questo traguardo e il risultato ottenuto battendo in semifinale 3-0 (22, 17, 13) la Volley ’79 Civitanova Marche va a premiare ulteriormente il lavoro quotidiano svolto fin dalla scorsa estate e a dare nuove energie in vista della finale di giovedì a Lucrezia.

La squadra di Daniele Mario Capriotti, che solamente il giorno prima aveva vinto il titolo territoriale sconfiggendo la Riviera Samb sempre per 3-0, ha iniziato a menare le danze, rendendo la vita difficile alla compagine civitanovese che comunque ribatteva colpo su colpo e nella seconda metà del set provava anche ad allungare sul 20-18. Ma in quel momento la compattezza del gruppo delle rossoblù dava al parziale la spallata decisiva per chiudere i conti e portarsi sul 1-0.

I parziali successivi erano meno equilibrati per merito di una Vpm che riusciva a esprimere una pallavolo spumeggiante e difficile da fronteggiare, anche se la squadra del duo Bacaloni-Lepri difendeva sempre con ordine e attenzione, non concedendo quasi mai il punto sul primo attacco. Il terzo set, però era una vera e propria passerella per capitan Maracchione e compagne che allungavano subito sulle avversarie, dando la possibilità a buona parte della panchina di entrare in campo.

Questa la formazione della Vpm: Annunzi (L1), Bastiani, Beretti, Carloni, Casarin, Ceravolo, Ciccalè, De Angelis, Gennari, Macchini, Maracchione, Massi, Orsili, Pediconi (L2), Scagnoli. All.: Capriotti-Ruggieri.

Giovedì sera la Vpm disputerà a Lucrezia la finale regionale contro la Us Pallavolo Senigallia (che ha sconfitto 3-2 proprio la PiU’ Volley Apav Lucrezia) per conquistare il titolo marchigiano Under 17 2021 e staccare così il pass per la finale interregionale che si terrà in Emilia-Romagna il 3 e 4 luglio.

