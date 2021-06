GROTTAMMARE – Grottammare Basketballscrive la storia e con una straordinaria prestazione conquista con una giornata di anticipo l’aritmetica vittoria del Campionato di Promozione. Un risultato clamoroso per la società nata nell’estate 2020 con l’obiettivo di riportare entusiasmo per la pallacanestro nella Perla dell’Adriatico.

Obiettivo raggiunto grazie ad un gruppo eccezionale di ragazzi (nati tutti a partire dall’anno 2000 e con la maggior parte classe 2004) che con il loro impegno e determinazione hanno onorato la città ed i suoi colori bianco-celesti, preferendo sempre i fatti alle parole, lavorando duramente tutto l’anno e facendosi trovare pronti quando il campionato ha avuto inizio con mesi di ritardo. Un torneo cominciato in salita con due sconfitte nelle prime due gare, ma proseguito con una serie di vittorie consecutive che hanno consacrato il sodalizio bianco-celeste in vetta alla classifica.

Dopo tanti anni senza successi Grottammare torna dunque a vincere nel basket, con una cavalcata che ricalca quella dell’allora Junior del 2006/2007. Per la cronaca del match odierno fondamentale è stato l’approccio dei rivieraschi che hanno imposto la loro feroce determinazione fin dalla palla a due. Il parziale di 18 a 3 iniziale indirizzava subito la contesa verso il Grottammare che poi gestiva intelligentemente la gara contro gli esperti avversari, da anni abituati alle posizioni nobili del campionato.

Chiusa la stagione agonistica continuano gli impegni della società bianco-celeste con il Minibasket Summer Camp in corso di svolgimento e che proseguirà (gratuitamente sia per i vecchi iscritti che per chiunque voglia iniziare a giocare) fino alla metà di Agosto. Sono ancora aperte le iscrizioni con già tantissime adesioni segno che la qualità del lavoro e la capacità di programmazione vengono sempre apprezzati. È intenzione del sodalizio Grottammarese organizzare una festa per la vittoria del campionato, con i dettagli che saranno comunicati successivamente.

Il Consiglio Direttivo desidera infine ringraziare quanti sono stati vicino alla società in un’annata entusiasmante ma complessa, in particolare l’Amministrazione Comunale ed il Dirigente Scolastico dell’IIS Fazzini per aver permesso ai nostri ragazzi di disputare le partite di Campionato in casa e nella propria Città.

GROTTAMMARE 60: Dimarti 5, Lanciotti, Piserchia 12, Castorino 15, Acciarri 4, Vannucci, Kuckiewicz 3, Quinzi A, Merlini 12, Ortu, Quinzi L. 9. All.Roncarolo

SAN CRISPINO 45: Pazzi, Lattanzi 3, Tassoni 1, Mancini 4, Marzetti 11, Angeletti 2, Rocchi, Costi 4, Mignani 14, Giulietti 6.

Note: Parziali: 21-7 16-14 13-9 9-15

Progressivi: 21-7 37-21 51-30 60-45

Arbitri: Renga e Gabrielli

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.