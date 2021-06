PORTO SAN GIORGIO – La Vpm Volley Angels Project si è laureata campione territoriale Under 17 battendo 3-0 (20, 18, 8) la Riviera Samb nella finale che si è disputata al Palasport di Grottazzolina.

Una prestazione sontuosa da parte delle ragazze di coach Capriotti che hanno iniziato a macinare gioco sin dalle prime battute del match, dando alla gara un’impronta indelebile che durerà fino all’ultimo pallone. Le rossoblù di Maurizio Medico, prive dell’infortunata Pulcini, hanno resistito fino allo stremo, ma l’andamento della finale ha preso sempre più nettamente la piega contraria alla formazione rivierasca. Coach Capriotti ha così potuto far girare tutte le atlete a propria disposizione, ottenendo da tutte una risposta molto positiva, visto che quasi tutte le atlete a referto (liberi esclusi) sono andate a punto.

Questa la formazione della Vpm: Annunzi (L1), Bastiani, Beretti, Carloni, Casarin, Ceravolo, Ciccalè, De Angelis, Gennari, Macchini, Maracchione, Massi, Orsili, Pediconi (L2), Scagnoli. All.: Capriotti-Ruggieri. Il primo titolo della stagione di Volley Angels Project è un riconoscimento al lavoro societario svolto in una stagione difficile come questa e ai sacrifici fatti dal gruppo delle atlete, che ha lavorato a testa bassa fin dalla scorsa estate senza conoscere nemmeno i tempi della stagione agonistica alla quale stavano andando incontro.

Il tour de force della Vpm prosegue stasera, martedì 22 giugno, quando le rossoblù disputeranno al Palasport di Montegiorgio la semifinale regionale Under 17 contro il Volley ’79 Civitanova nella quale lotteranno per accedere alla finalissima di giovedì a Lucrezia.

