PORTO SAN GIORGIO – Grazie a una grande prestazione di orgoglio e di carattere la Tecnolift Angels Lab supera in semifinale l’agguerrita Offida 3-2 (25-18; 25-23; 25/27; 21-25; 15/11) e vola in finale di Coppa Italia Nazionale Serie Territoriale Femminile. Un risultato che premia la costanza e la caparbietà di un gruppo di atlete provenienti da precedenti esperienze di buon livello che ha saputo rimettersi in gioco con il sorriso e con la voglia di non arrendersi mai. Nella semifinale, giocata alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, le rossoblù hanno subito messo in campo le proprie capacità chiudendo la prima frazione in rimonta e vincendo sul filo di lana il secondo parziale, dopo che le offidane avevano realizzato un’impressionante rimonta.

Perso ai vantaggi il terzo, Garagliano e compagne hanno stentato un po’ nel set successivo per poi tornare a dare il meglio al tie-break, esplodendo di gioia quando l’ultimo pallone dell’equilibratissima contesa è caduto per terra.

La Tecnolift approda dunque alla finale territoriale che si disputerà al Palasport Fonte San Pietro di Grottazzolina contro la Maga Game Ascoli che ha sconfitto nell’altra semifinale l’Ecologica Don Celso Fermo. Questa la squadra della Tecnolift: Abbiati, Colombo, Cupidio, De Carolis, De Pol, Garagliano (L), Onofri, Pepa, Pompei. All.: Garagliano.

