GROTTAMMARE – Scontro sulla costa nel pomeriggio del 22 giugno.

Incidente a Grottammare vicino alla piscina per cause in fase di accertamento da parte di carabinieri e Polizia Municipale.

Sul posto il 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, un centauro secondo le prime indiscrezioni.

Sul luogo c’è anche l’eliambulanza per il trasporto al Torrette di Ancona.

