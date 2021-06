I maccheroncini Marcozzi sono ufficialmente riconosciuti come “prodotto tipico-tradizionale di Campofilone” e come prodotto IGP (Indicazione Geografica Protetta)

C’era un tempo in cui il calore delle emozioni nasceva attorno alla tavola. Quando le massaie si alzavano presto per ripetere un antico rito fatto di gesti semplici e sapienti. C’era un tempo in cui nonna Adelina, con le sue mani ruvide e sapienti, impastava la semola di grano duro insieme alle uova. Stendeva la pasta con il mattarello fino ad ottenere sottili, morbide e dorate sfoglie, che faceva riposare in panni di cotone. Tagliava poi la sfoglia in fili sottili sottili, che a guardarli bene, sembravano capelli d’angelo, e li lasciava essiccare in una stanza ventilata. Ecco qui la famosa pasta della domenica: i Maccheroncini di Campofilone.

Il pastificio familiare Marcozzi, da oltre venticinque anni, produce l’autentica pasta all’uovo di Campofilone, protagonista indiscussa della storia gastronomica del nostro territorio.

Qui gli antichi segreti del passato si fondono con l’innovazione produttiva, senza mai dimenticare un pizzico di sapiente manualità. Marcozzi di Campofilone è interprete di un paziente percorso di crescita. Da laboratorio artigiano ad impresa moderna e strutturata, un pastificio sempre in linea con l’evoluzione del tempo.

La qualità dei Maccheroncini Marcozzi di Campofilone è ufficialmente riconosciuta.

1998: la regione Marche attesta che i maccheroncini sono un “prodotto tipico-tradizionale di Campofilone”.

2013: i Maccheroncini di Campofilone conquistano il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta). Tale marchio europeo d’origine prevede l’osservanza di un rigido disciplinare su tutta la filiera produttiva, fortemente legata al territorio di Campofilone.

A marzo del 2020 anche l’autorevole rivista del food “Gambero Rosso”, nel n°338 ha pubblicato una classifica dei migliori maccheroncini di Campofilone IGP. L’azienda Marcozzi ha ottenuto la prima posizione con il brand Antica Pasta di Campofilone. La graduatoria è stata stilata in seguito ad un panel di degustazione al quale hanno partecipato autorevoli personaggi del mondo del food.

Altro riconoscimento ottenuto da Marcozzi di Campofilone è quello della Certificazione biologica europea, che garantisce un prodotto ottenuto con tecniche di lavorazione che mettono al primo posto il rispetto dell’ambiente e della salute umana. Un prodotto realizzato soltanto con semole di grano duro italiano e uova provenienti da allevamenti non intensivi di galline alimentate esclusivamente con cereali.

Il nostro obiettivo è rendere oggettive ed evidente l’esperienza e la professionalità acquisite, per perseguire la piena soddisfazione del cliente e, soprattutto, la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti per un vero Made in Italy.

Inoltre i consumatori ci apprezzano oltre che per la qualità e la bontà dei nostri prodotti, anche per le attenzioni che l’azienda riserva all’ambiente. La salvaguardia ambientale è per noi un elemento assai importante, sin dall’inizio abbiamo adottato soluzioni per un minore impatto ambientale. Abbiamo installato ben 2 impianti fotovoltaici che ci consentono di produrre l’energia che viene impiegata nel ciclo produttivo. Da anni inoltre garantiamo l’astuccio per la pasta lunga di Campofilone “amico dell’ambiente” con la finestra in amido di mais che è completamente riciclabile nella carta.

Marcozzi di Campofilone s trova in Contrada Valdaso 47/a, Campofilone. Per maggiori informazioni: 0734-931725

