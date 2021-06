Una Box per guidarti alla scoperta delle tipicità del Marcuzzo, quella speciale terra compresa tra Marche e Abruzzo, tra il mare Adriatico e le colline picene e teramane.

Tutti i prodotti selezionati per questa Box sono artigianali o agricoli e rappresentano la genuinità di questa terra. Dall’oliva ascolana tenera ai maccheroncini di Campofilone fino all’Anisetta Meletti per portare con te un ricordo ancor più duraturo di questa vacanza.

OLEIFICIO SILVESTRI ROSINA

Frantoiani da tre generazioni. La famiglia Silvestri Mandozzi da anni custodisce la coltura dell’oliva ascolana tenera che dà vita a specialità come l’oliva all’ascolana fritta o in salomoia. I loro uliveti si trovano a Spinetoli, a metà strada tra il mare e i monti Sibillini, e godono di un clima ideale.

OLIVE ASCOLANE IN SALAMOIA DOP

La varietà ascolana tenera è radicata nel territorio sin dai tempi dell’Impero Romano; la sua qualità organolettiche erano note già all’epoca, tanto da essere uno dei beni più commerciati lungo la Salaria tra Roma e Ascoli. La sua particolarità sta nella polpa croccante e generosa, facile da staccare dal nocciolo ma solo con procedimenti manuali, perché troppo tenera per essere denocciola meccanicamente. Ripiena e fritta è squisita, ma l’ascolana tenera è un’oliva da tavola che fa la differenza grazie alla fragranza della polpa, alla sapidità che sfocia in note di umami e all’amaro elegante. L’oliva ascolana tenera in salamoia è un marchio DOP e ne potrai apprezzare l fragranza acquistando La Box. Ideale per aperitivi, è consigliata anche in cucina per impreziosire spezzatini come il tipico “polli ncip nciap” o l’agnello dei Sibillini.

OLIO EXTRAVERGINE MONOVARIETALE DI ASCOLANA TENERA

Da questa deliziosa oliva verde arriva un olio extravergine monovarietale (cioè ottenuto dalla spremitura di olive ascolane tenere) che è fiore all’occhiello di tutto il centro Italia. Super premiato nei concorsi gastronomici e apprezzato da grandi chef, si caratterizza per un fruttato inteso con sentori di pomodoro e mandorla verde. Piccante e vivace è perfetto per bruschette, carni e pesci alla brace e per completare zuppe di legumi. E’ particolarmente ricco di polifenoli e acido oleico per questo – come ricorda sempre Isabella dell’Oleificio Silvestri Rosina – è anche un elisir di salute e giovinezza!

PATE’ DI LECCINO

Per completare il vostro aperitivo, ma anche per condire una pasta velocemente e con tanto gusto mediterraneo, abbiamo selezionato il patè di olive nere leccino. Il prodotto è naturalissimo e prevede la sola presenza di olive macinate, senza aggiunta di aromi o altri insaporitori. Il patè è perfetto in abbinamento con formaggi freschi o con pesci al forno. Un prodotto versatile e genuino da tenere sempre in dispensa.

MARCOZZI DI CAMPOFILONE

Il pastificio familiare Marcozzi da oltre vent’anni produce l’autentica pasta all’uovo di Campofilone. Qui gli antichi segreti del passato si fondono con l’innovazione produttiva, senza mai dimenticare un pizzico di sapiente manualità. Marcozzi di Campofilone è interprete di un paziente percorso di crescita. Da laboratorio artigiano ad impresa moderna e strutturata, un pastificio sempre in linea con l’evoluzione del tempo.

MACCHERONCINI DI CAMPOFILONE IGP

Dalla grande attenzione allo spreco – dote proverbiale dei marchigiani – delle vergare delle colline picene nasce questa pasta fatta di grano tenero, uova (dici al chilo di farina) tagliata al coltello con spessore millimetrico per facilitarne la conservazione e velocizzarne la cottura. Campofilone è un borgo sulle colline fermane che guarda il mare e i dolci terrazzamenti della campagna marchigiana disegnati da uliveti, vigenti e campi di grano. Ai loro abitanti è riconosciuta la paternità dei Maccheronicni IGP, ma i “capelli d’angelo” sono una preparazione diffusa in zona. La loro caratteristica principale sta nella resa abbondante e nella grande capacità di assorbire il sugo. Per questo i maccheroncini sono perfetti con il sugo di carne tradizionale, ma anche con ragù di mare.

MELETTI

Da 150 anni la Distilleria Meletti rappresenta nel mondo l’eleganza del liquore ascolano e italiano. La loro Anisetta è diventata celebre in tutto il mondo grazie a un sapore dolce e fresco che la rende ideale come digestivo o miscelata con acqua, limone oppure con il caffè. Artisti del calibro di Dudovich hanno illustrato le loro etichette che restano iconiche ancora oggi. L’Anisetta Meletti si lega al territorio in modo indissolubili perché è l’anice verde di Castignano a renderla così speciale. A Castigano – borgo medievale delle alte colline del Piceno – l’anice verde viene coltivato da secoli per molti usi, da quelli connessi alla cucina fino a rimedi casalinghi per mal di stomaco e insonnia. Il seme di anice prodotto e raccolto in queste campagne con una tecnica colturale esclusivamente manuale si distingue dagli altri perchè più ricco di profumi e sapori: è pieno di dolcezza, con una percentuale di anetolo notevolmente superiore a quello prodotto in altre parti del mondo.

