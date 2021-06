“In merito ai criteri infrastrutturali del sistema licenze nazionali” si legge in una nota diffusa dal Club

SAN BENEDETTO DEL TRONTO -“L’A.S. Sambenedettese comunica che, in data odierna, è stata presentata alla Figc e alla Lega Pro tutta la documentazione richiesta in merito ai criteri infrastrutturali del sistema licenze nazionali”.

Così dal Club rossoblu in una nota diffusa il 21 giugno.

Primo step, in parole semplici, riguardante l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C. A seguire la tassa d’iscrizione, entro il 28 giugno, la fidejussione e tutto quello che è necessario per poter partecipare alla stagione 2020-21.

