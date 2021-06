SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione per i diritti degli anziani Ada-Di Odoardo ha ripreso a pieno regime la propria attività, rinnovando quindi anche gli incontri formativi ed informativi in presenza, nell’ambito del progetto ”Parlo, Mi Informo, Decido… Mi Attivo”, che lo stesso sodalizio sta appunto promuovendo ormai da qualche anno in favore non solo dei propri iscritti.

Ed in quest’ambito, con l’intento stesso di favorire una maggiore presenza dell’ADA sul territorio è stato promosso, per il prossimo 23 giugno, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, un primo appuntamento formativo culturale di ampio interesse. L’incontro, il cui inizio è previsto per le 20,30, sarà incentrato su “La Scoperta dell’America” di Cesare Pascarella, raccontata dal noto attore Francesco Eleuteri, a cui seguiranno le riflessioni di Donatella Ferretti, docente di filosofia nonché assessore alla cultura del comune di Ascoli Piceno, in quanto come si vedrà le avventure di Colombo vengono raccontate da Pascarella con tale partecipazione che quella storia remota diventa storia di oggi, con le riflessioni appunto che ne conseguono.

L’evento presieduto da Paola Luzi e coordinato da Giorgio Fiori è a titolo del tutto gratuito ed aperto all’intera cittadinanza con l’accortezza, per chi vorrà intervenire di effettuare preventivamente, come da regole anti covid, la propria partecipazione tramite e-mail a adaascolipiceno@gmail.com o telefonicamente al numero 3886957597.

