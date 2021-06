SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in Riviera.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si è dotato di un nuovo sistema per gestire le segnalazioni e le problematiche segnalate dai cittadini. Ha infatti acquisito un’applicazione per smartphone che si chiama Municipium del gruppo Maggioli, già attiva con successo in più di mille Comuni italiani.

Con questa applicazione, scaricabile su tutti gli smartphone, i cittadini possono interagire con il Comune inviando segnalazioni su problemi o offrire proposte e suggerimenti direttamente dal telefono. E’ prevista la possibilità anche di scattare delle foto per meglio descrivere il problema e localizzare il punto su una mappa della città.

La segnalazione poi arriva all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che la smista agli uffici che si occupano della specifica problematica informando con una mail il cittadino segnalante.

L’ufficio che si occupa del problema ha anche la possibilità di comunicare direttamente all’utente notizie riguardanti la segnalazione, ad esempio se è prevista a breve la soluzione oppure quali sono le ragioni per cui non si può procedere nel senso chiesto dall’utente.

L’applicazione ha altre funzioni, come la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee riguardo eventi, concorsi, contributi, notizie di pubblica utilità con il sistema di notifiche push (messaggini che arrivano direttamente sul telefono), gestire sondaggi di gradimento dei servizi.

Chi non ha l’App può utilizzare, per le proprie segnalazioni, l’apposita pagina rintracciabile sul sito www.comunesbt.it (percorso “L’Amministrazione – Segnalazioni e reclami”).

“I nostri uffici hanno valutato diverse soluzioni presenti sul mercato – dice il sindaco Pasqualino Piunti – e Municipium è il sistema che è sembrato il migliore e il più completo nel suo settore. Semplicità d’uso, sia per il cittadino sia per la gestione da parte dell’Amministrazione, completezza delle funzionalità, risparmio permesso dalla comunicazione digitale, garanzie tecnologiche sono stati gli aspetti principali che ci hanno portati a individuare in Municipium la soluzione più in linea con i nostri bisogni e le nostre necessità”.

Tra l’altro, essendo Municipium utilizzata anche da centinaia di altri Comuni italiani, semplicemente cambiando sull’app il riferimento al Comune in cui ci si trova, magari solo per qualche giorno per lavoro o vacanza, si può usufruire dello stesso servizio. Lo stesso può dirsi per gli ospiti di San Benedetto che risiedono in Comuni dove è operativa l’applicazione.

Per maggiori informazioni sui servizi disponibili dell’applicazione per il Comune, si può consultare il sito web www.municipiumapp.it

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di Municipium si possono seguire il blog ufficiale dell’App e le pagine Facebook e Twitter.

