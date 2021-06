SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Attimi di apprensione in Riviera nella mattinata del 21 giugno.

Si è verificato il crollo di un solaio, dai 50 ai 70 mq in cemento armato, di un capannone in disuso vicino al porto di San Benedetto del Tronto in via Marco Polo.

Un boato che ha allarmato residenti e presenti nei paraggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente verificato se qualche persona potesse essere rimasta coinvolta dal crollo, fortunatamente nessuna conseguenza.

Tirato il sospiro di sollievo, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area interessata.

