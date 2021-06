SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Sabato 19 giugno, nella splendida cornice del Grand Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”.

Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso: fascia di “Miss Mamma Italiana” (per le mamme dai 25 ai 45 anni) STELLA CLAUDIA MONNACHESI 38 anni, assistente sociale, di Porto San Giorgio (Fermo), mamma di Vittoria e Ginevra, di 3 e 2 anni fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), ARIANNA MACCIONI 50 anni, intermediatrice immobiliare, di Ancona, mamma di Christian e Lucrezia, di 24 e 18 anni; fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) LILIANA MAIANI, 61 anni, p.r., di Polverigi (Ancona), mamma di Gabriele e Cristian, di 38 e 30 anni.

Queste invece le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le pre Finali Nazionali anno 2021:

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” ANGELA PICCIRILLI 30 anni, personal trainer, di Tornimparte (Aquila), mamma di Giorgia e Federico;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Solare” LORELLA DI GIOVANNI 47 anni, casalinga, di Città Sant’Angelo (Pescara), mamma di Jacopo, Gaia e Shakira;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour” GINETTA CARRUBBA 59 anni, insegnate, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 31 e 20 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza” VITTORIA CAPONI 63 anni, operatrice sanitaria, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 40 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion” DINA VANNICOLA 62 anni, casalinga, di Cossignano (Ascoli Piceno), mamma di Lorenzo e Valentina;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso” SARA DI SIMONE 60 anni, casalinga, di Grottammare (Ascoli Piceno), mamma di Alessandro di 26 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa” REGINA PRIZYREWSKA 63 anni, casalinga, di Macerata, mamma di Remigio di 34 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Erika Collina e Barbara D’Erasmo.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

