PORTO SAN GIORGIO – La finale di andata della quarta fase dei playoff di serie B2 di pallavolo femminile va alla Focol Legnano. Alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio finisce 3-1 (22-25, 25-18, 25-14, 25-18) per le lombarde sulla De Mitri – Energia 4.0 e alle rossoblù di Daniele Mario Capriotti ora servirà un’impresa sabato prossimo nella gara di ritorno.

Benazzi e compagne, infatti, dovranno vincere 3-0 o 3-1 per portare la doppia sfida al Golden Set, nel quale giocarsi tutto per ottenere la promozione. Nella partita di andata le marchigiane erano partite bene, riuscendo con uno sprint nel finale a conquistare il primo set. Da lì in poi, però, iniziava un’altra gara con le ospiti che registravano la combinazione muro-difesa, costringendo le avversarie a giocate inusuali e poco efficaci, che raramente mettevano in difficoltà la squadra di coach Uma, fisicamente più prestante. Alla De Mitri – Energia 4.0 non bastava una super Di Marino e il solito martellamento di Benazzi per sgretolare la resistenza delle legnanesi che vincevano con merito la partita.

«Sono orgoglioso della mia squadra – ha dichiarato Capriotti a fine partita – e sabato andremo a Legnano fiduciosi di poter ribaltare la situazione. Loro hanno giocato bene, riuscendo a non farci esprimere la nostra migliore pallavolo, ma nelle mie ragazze a un certo punto è subentrata la paura di attaccare al massimo. Un atteggiamento sul quale lavoreremo in settimana per arrivare sabato a giocare il Golden Set».

Questo il tabellino della De Mitri – Energia 4.0: Ragni 5, Cappelletti, Nardi 1, Annunzi (L2), Cicchitelli 4, Di Clemente (L1), Gulino, De Angelis, Benazzi 14, Tiberi 7, Di Marino 14, Beretti 2. N.e.: Gennari, Vallesi. All.: Capriotti-Ruggieri.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.