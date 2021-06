SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Buongiorno a tutti. Iniziamo questa settimana con una bella notizia. Oggi nella nostra regione non sono stati registrati casi positivi al Covid, questo non accadeva dallo scorso 3 agosto. Vi ricordo anche che da oggi le Marche entrano in zona bianca”.

Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in una nota diffusa sui Social il 21 giugno. Di seguito i nostri consueti aggiornamenti quotidiani.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30

Due decessi nelle Marche: 61enne di Ascoli all’ospedale di San Benedetto.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 812 tamponi: 309 nel percorso nuove diagnosi (di cui 87 screening con percorso Antigenico) e 503 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 0 (0 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 0 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (0 casi rilevati), contatti in setting domestico (0 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (0 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 87 test antigenici effettuati e 0 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 0%.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.