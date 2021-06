SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota dell’associazione Questione Natura.

Abbiamo organizzato per il terzo anno di fila l’evento “Passeggia-Osserva-Raccogli” presso la Riserva Naturale Sentina dove siamo andati a cercare e raccogliere ogni tipo di rifiuto, concentrandoci anche sui piccoli pezzi di plastica, polistirolo e le numerosissime cicche di sigaretta spesso nascoste nella sabbia. Adesso la Sentina brilla ed è pronta ad accogliere ogni tipo di visitatore: dai nostrani ai turisti – hanno partecipato con noi persone di diverse regioni d’Italia – l’importante è unire le forze per mantenerla così. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie all’inestimabile Sabina Evangelisti e a Marta di Marche a Rifiuti Zero.

