SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il settimo centenario della nascita di Dante Alighieri segna anche l’edizione 2021 di “Giochi in Grotta”. Tra gli ospiti della manifestazione, in programma dal 2 al 4 luglio nel vecchio incasato, c’è Simone Formicola, autore della prima ambientazione ispirata all’Inferno della Divina Commedia per il noto gioco Dungeons and Dragons.