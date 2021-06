AGGIORNAMENTO ORE 21.30

Negli ospedali marchigiani sono 39 le persone ricoverate, 1 meno di ieri, 23 delle quali sono nei reparti non intensivi, 3 più di ieri, 10 in semi intensiva, 2 meno di ieri, e 6 in terapia intensiva, 2 meno dii ieri. Nove i dimessi e 59 le persone ospitate nelle strutture territoriali (invariato da ieri). In quarantena 32 operatori sanitari (invariato da ieri).

AGGIORNAMENTO ORE 16

Zero decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1943 tamponi: 969 nel percorso nuove diagnosi (di cui 314 screening con percorso Antigenico) e 974 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 15 (1 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 6 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (4 casi rilevati), contatti in setting domestico (3 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (5 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 1 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di 314 test antigenici effettuati e 2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

