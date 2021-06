TERAMO – Brutto sinistro nella giornata del 19 giugno.

Sulla Teramo-Mare, vicino Mosciano Sant’Angelo, incidente stradale: muore un 46enne originario della Puglia. Dalle prime indiscrezioni era in sella alla propria moto quando ad un certo punto è caduto a terra per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

Vani, purtroppo, i soccorsi del 118 giunto sul posto in ambulanza.

