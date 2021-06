COLONNELLA – Nella serata di venerdì, presso l’Hotel Bellavista di Colonnella, si è svolta la presentazione del candidato sindaco Paolo Forlì, che scende in campo in rappresentanza della lista civica “Bella Colonnella”.

Ha preso per prima la parola Genny Rossi, in corsa insieme a Paolo Forlì per le prossime elezioni: “Vogliamo restituire al nostro paese la bellezza, attraverso l’ascolto, la partecipazione, il coinvolgimento emotivo. Sono molto felice di essere qui”.

“Non c’è un ‘io’ in questo progetto, c’è un ‘noi’ – ha esordito Paolo Forlì – Siamo un centinaio ora, tutte persone con la volontà di fare qualcosa di importante per Colonnella, coinvolgendo la cittadinanza, senza chiudere la porta. Non abbiamo paura delle critiche, anzi ringraziamo chi ce le muove, perché ci fanno migliorare. L’idea della candidatura è nata una sera in un ristorante di San Benedetto, sapevo che era un bell’impegno, ma sono pronto a dare il massimo. Colonnella è il paese più bello del mondo, quindi per la lista non potevamo scegliere nome migliore”.

Insieme a Paolo Forlì e Genny Rossi anche Luigi Cava, amico di vecchia data del candidato sindaco.

