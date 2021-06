SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ospite della rassegna “Hārena d’Autore”, curata da Mimmo Minuto per il “Salotto libreria” di Hārena, il duo comico “Le Coliche” ha proposto un’imitazione di Piero e Alberto Angela adattata al pubblico sambenedettese, il tutto rigorosamente improvvisando. Abbiamo filmato lo sketch.

Il duo, attivo sulle principali piattaforme social con milioni di visualizzazioni, è composto dai fratelli Claudio e Fabrizio Colica, sbatcati in Riviera per presentare il libro “Come il mal di Pancia. La storia vera di due fratelli per sbaglio”.

