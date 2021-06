PORTO SAN GIORGIO – Le formazioni Under 19 e Under 17 di Volley Angels Project hanno conquistato l’accesso alle finali territoriali che si disputeranno nella prossima settimana. Due nette affermazioni che hanno confermato il dominio fatto registrare nella prima fase, dove le squadre coordinate dal direttore tecnico Daniele Mario Capriotti hanno primeggiato senza affanni.

La Under 19 (griffata Adria Service) ha eliminato in semifinale le ascolane della Libero Volley in una gara che ha visto le rossoblù condurre per l’intero incontro grazie a una pallavolo pulita ed efficace, che ha messo in difficoltà le avversarie picene. 14, 10, 16 i parziali che evidenziano la supremazia espressa da capitan Catalini e compagne. Questa la formazione dell’Adria Service: Beretti, Cappelletti, Caruso, Catalini, Cicchitelli, Curi, De Angelis, Di Clemente (L), Gennari, Gulino, Ragni, Valentini. All.: Capriotti-Ruggieri. La finale territoriale vedrà di fronte l’Adria Service e il Pagliare Volley e si disputerà mercoledì 23 giugno alle ore 19.30 al PalaRozzi di Villa Pigna.

Passando al campionato Under 17, c’è da rilevare che la Vpm è giunta imbattuta alla finale, avendo vinto dodici partite su dodici e avendo superato con il massimo scarto Offida nella semifinale (23, 10,19). Un percorso netto che ha confermato la bontà del progetto messo su dalla società rossoblù, che comprendeva anche la disputa da parte di questa squadra del campionato di serie C, al fine di fare utili esperienze da riportare nella Under 17, e alcune di loro hanno anche fatto parte della squadra di serie B2. Contro Offida c’è stato equilibrio solamente nel primo set, poi la truppa di capitan Maracchione ha preso saldamente in mano le redini dell’incontro per non mollarle più fino alla fine. Ecco la formazione della Vpm: Annunzi (L), Bastiani, Beretti, Carloni, Casarin, Ceravolo, Ciccalè, De Angelis, Gennari, Macchini, Maracchione, Massi, Orsili, Pediconi, Scagnoli. All.: Capriotti-Ciancio. La finalissima territoriale si disputerà lunedì 21 giugno al Palasport Fonte San Pietro di Grottazzolina con inizio alle ore 20 e vedrà di fronte la Vpm e la Riviera Samb Volley, squadra giunta al secondo posto nel girone delle rossoblù.

