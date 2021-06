DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

Vaccini ai figli di genitori separati. Chi decide in caso di disaccordo ?

Se tra i genitori in disaccordo è in corso una separazione, sarà direttamente il Giudice a decidere se autorizzare o meno il vaccino.

Nel caso in cui il procedimento di separazione invece sia già definito ma vi sia comunque un conflitto della coppia per questioni relative alla responsabilità genitoriale, il genitore interessato alla vaccinazione potrà proporre ricorso ex art. 709 ter c.p.c. al tribunale competente in base alla residenza del minore, per chiedere l’autorizzazione.

Se avete domande, curiosità o quesiti di natura giuridica commentate l'articolo, qui o sui social o scrivete a info@rivieraoggi.it, specificando nell'oggetto della mail "Diritti al Punto" e la redazione vi risponderà.

