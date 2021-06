SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gradito ritorno in Riviera di una leggenda del calcio.

Oggi, venerdì 18 giugno, Zanetti è stato ospite del Torrione Calcio con Antonio Spazzafumo a San Benedetto del Tronto per conoscere i ragazzi che parteciperanno al Camp Estivo 2021 dal 19 al 24 luglio al campo sportivo “La Rocca” al Paese Alto.

Lo storico campione e ora vicepresidente dell’Inter ha fatto visita ai ragazzi nello showroom di Linea Ufficio a Porto d’Ascoli, dopo aver pranzato al Ristorante Croisette con selezionati sponsor che hanno collaborato all’iniziativa.

L’incontro, che si è svolto rispettando le normative anti-Covid, è stato entusiasmante per i ragazzi che emozionati hanno avuto la possibilità di fotografarsi insieme al campione e far firmare i propri gadget.

“È stato bello e gratificante leggere l’emozione negli occhi dei ragazzi. Da anni mi impegno con tutto me stesso per questa grande società, l’ho vista crescere – dichiara Antonio Spazzafumo – Oggi, come già fatto nel 2019, abbiamo voluto farci questo regalo anche per tornare a vivere momenti di spensieratezza, dopo questi mesi difficili, soprattutto per i ragazzi.”

Il camp è aperto a ragazzi dai 5 ai 14 anni ed è organizzato dall’Asd FC Torrione Calcio 1919 in collaborazione con l’associazione di Formazione Calcistica Cambiasso-Zanetti Leoni di Potrero.

Si svolgerà dalle 9 alle 18 dal lunedì al sabato con la presenza di quattro allenatori qualificati dell’associazione. Le iscrizioni al Camp termineranno il 30 giugno 2021, per info: Marino 3489271301.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.